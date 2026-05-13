В Музее имени Андрея Рублева откроется выставка «Новгород Павла Юкина»

Музей имени Андрея Рублева в Москве 20 мая представит выставку «Новгород Павла Юкина».





Проект посвящен копиям, выполненным художником-реставратором Павлом Юкиным в ходе многолетней работы с памятниками монументальной живописи в Великом Новгороде.





Открывают экспозицию ранние рисунки молодого мастера, который начал свой путь реставратора-монументалиста с росписей XIV века в церкви Феодора Стратилата на Ручью. Значительная часть коллекции — копии, созданные в последние годы Великой Отечественной войны. Юкин входил в число первых реставраторов, направленных в освобожденный город.









Организаторы отметили, что работы ценны не только как произведения искусства, но и как исторические документы, фиксирующие состояние фресок на конкретный момент и дополняющие современные им черно-белые снимки и автохромы. Посетители увидят изображения утраченных ныне росписей из церквей Успения на Волотовом поле и Спаса на Нередице, разрушенных фашистской артиллерией.




