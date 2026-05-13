В музее МХАТ откроется выставка «Гамлет. Возвращение»

В Музее МХАТ 13 мая откроется выставка «Гамлет. Возвращение».



Проект будет представлен в Зеленом фойе МХТ имени А.П. Чехова, сообщили организаторы. Экспозиция приурочена к новой премьере спектакля «Гамлет» в Московском Художественном театре.





«Уже несколько веков со сцен мирового репертуара не сходит пьеса У. Шекспира «Гамлет». Режиссеры снова и снова возвращаются к идее постановки этой трагедии с вечным вопросом: «Быть или не быть?», который порождает последующие вопросы: «Зачем, почему, для чего и о чем ставить эту пьесу?», а главное, «Как?». Вот в чем вопрос. На нашей выставке вы увидите творческие искания и высказывания художников, режиссеров, сценографов четырех постановок «Гамлета» на сцене Московского Художественного театра», — отметил директор музея Павел Ващилин.



