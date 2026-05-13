В музее МХАТ откроется выставка «Гамлет. Возвращение»

В Музее МХАТ 13 мая откроется выставка «Гамлет. Возвращение».
Проект будет представлен в Зеленом фойе МХТ имени А.П. Чехова, сообщили организаторы. Экспозиция приурочена к новой премьере спектакля «Гамлет» в Московском Художественном театре.
«Уже несколько веков со сцен мирового репертуара не сходит пьеса У. Шекспира «Гамлет». Режиссеры снова и снова возвращаются к идее постановки этой трагедии с вечным вопросом: «Быть или не быть?», который порождает последующие вопросы: «Зачем, почему, для чего и о чем ставить эту пьесу?», а главное, «Как?». Вот в чем вопрос. На нашей выставке вы увидите творческие искания и высказывания художников, режиссеров, сценографов четырех постановок «Гамлета» на сцене Московского Художественного театра», — отметил директор музея Павел Ващилин.
Выставка рассказывает обо всех сценических версиях трагедии, шедших в театре в разные годы.
Первый — «Гамлет» 1911 года с участием Василия Качалова, Ольги Гзовской и Ричарда Болеславского, чьи фотографии, а также эскизы Владимира Егорова, Гордона Крэга и Клавдия Сапунова можно увидеть в экспозиции. Следующий — постановка 1924 года во МХАТе Втором, где Принцем Датским стал Михаил Чехов. В конце 1930-х «Гамлета» репетировали Вл. И. Немирович-Данченко и В. Г. Сахновский, но замысел не осуществился, что стало личной трагедией Бориса Ливанова.
«Гамлет» вернулся на сцену Художественного театра только в 2005 году: Олег Табаков пригласил из Петербурга Юрия Бутусова с актерской командой — Михаилом Трухиным, Константином Хабенским и Михаилом Пореченковым. На выставке покажут эскизы Александра Шишкина, афиши, фотографии и сценические костюмы Клавдия, Офелии, Гертруды, Полония.
Выставка продлится до 16 июня.
Фото: АГН "Москва"