В ЦТИ «Фабрика» пройдет совместная выставка российских и абхазских художников

Центр творческих индустрий «Фабрика» 30 мая представит первый совместный выставочный проект абхазской и российской самоорганизаций SKLAD_ (Сухум) и NoNameForNow (Москва) «Обнимаю. Точка».





Организаторы отметили, что оба пространства возникли на территории бывших советских производств: завода «Сухумприбор», где делали шарики для ручек, и фабрики «Октябрь», производившей технические сорта бумаги, — сегодня ЦТИ «Фабрика». Раньше они существовали в одном производственном контексте, сегодня оказались в разных политических и культурных реальностях. Когда неопределенность становится фоном, горизонтальные связи — не позиция, а практика выживания. «Обнимаю. Точка» — итог совместной резиденции марта — мая 2026 года, в которой художники исследовали прошлое и настоящее двух фабрик, природу следа и памяти.





«Несмотря на то, что Абхазия находится в мощном поле влияния России, мы с российскими художниками работали довольно редко. И в этом есть в том числе своя политическая осторожность. Но диалог двух индустриальных пространств заинтересовал сразу — SKLAD с момента своего создания ставит профессиональный диалог выше официальных политик и грантовых повесток. От идеи до реализации прошло всего несколько месяцев, для нашей практики это совсем короткий срок. Самое мощное взаимодействие, наверное, произошло в кураторской группе», — отметила куратор Асида Бутба.



