В Каргополе открылась выставка о местных часовнях

В Каргопольском историко-архитектурном и художественном музее открылась выставка «Свет миру. Древности Каргополья».



Это заключительная часть проекта «Искусство созидания. Архитектура Каргополья», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив и приуроченного к 880-летию города, который входит в Сеть творческих городов ЮНЕСКО, передает пресс-служба регионального минкультуры. Генеральным партнером выступил Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева.





Впервые в регионе экспозиция целиком посвящена часовням Каргополья — одному из главных символов духовной культуры Русского Севера. В начале XX столетия здесь насчитывалось около трехсот таких сооружений, но до наших дней уцелело лишь тридцать. Посетители могут познакомиться с почти исчезнувшим часовенным миром через иконопись, предметы декоративно-прикладного искусства, исторические и современные снимки, графику и архивные документы из собрания Каргопольского музея, Музея архитектуры имени А.В. Щусева и других институций. Погружение начинается с путешествия по «лабиринту» каргопольских трактов.





Центральная часть выставки — воссозданный интерьер часовни святителя Николая Чудотворца, которая некогда стояла в деревне Киселевская. Это редчайший случай, когда от разобранной постройки сохранился целый комплекс предметов: грани «неба», резная полихромная скульптура Николы, иконы, расписные панели иконостаса. Впервые после завершения реставрационных работ публике показывают грани «неба». Отдельное пространство посвящено связи «часовня — храм»: здесь впервые вместе выставлены иконы праздничного чина из храма Святителя Николая Чудотворца в Астафьеве и Покрова Пресвятой Богородицы в Лядинах. Их объединяет то, что библейские сцены разворачиваются на фоне тщательно прописанных архитектурных сооружений. Ключевой экспонат — подлинный слюдяной девятиглавый фонарь-«Иерусалим» XVII века, символизирующий божественный свет.



