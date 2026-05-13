В Москве откроется выставка «Маленький человек больших художников»

В Музее В. А. Тропинина 15 мая открывается совместный проект с Государственным Русским музеем — выставка «Маленький человек больших художников», посвященная русской жанровой живописи первой половины XIX века.



Центральная тема — исследование образа «маленького человека» как феномена русской художественной культуры. Гости увидят 41 картину из коллекции Русского музея и из собрания Музея В.А. Тропинина. Многие полотна редко демонстрируются публике, отметили организаторы. Среди 24 авторов — Венецианов, Федотов, Репин, Сорока, Тыранов, Зеленцов, Хруцкий, Крендовский.





Термин «маленький человек» ввел в культурный обиход критик Белинский в 1840 году, определив так персонажей Пушкина, Грибоедова и Гоголя. Эти литературные типы, незначительные по положению в обществе, стали символом социальной несправедливости и глубокого психологизма.



Куратор выставки Екатерина Архипова подчеркивает: «Тема выставки не теряет актуальности в наши дни. „Маленький человек“ как идея, как явление никуда не ушел. Именно в этом образе зародилось и продолжается гуманистическое направление нашей культуры. Внимание и уважение к личности, способность сопереживать, ценность и значимость самой жизни человека вне зависимости от уровня богатства и статуса „успешного успеха“ — эти качества воспитывает в нас образ „маленького человека“».



