Тюменская филармония впервые проведет «Ночь музеев»

«К всероссийской акции „Ночь музеев“ 16 мая впервые присоединится Тюменская филармония. В этот день здесь состоится 4 мероприятия», — рассказали в ТКТО.Для гостей подготовлены интерактивные и концертные программы. Пройдет акция «Звучащие полотна», где посетители смогут сопоставлять живопись с музыкой: QR-коды на картинах откроют музыкальные фрагменты, а гости подберут к произведениям подходящую мелодию. В филармонии откроется интерактивная площадка «Лаборатория звука», позволяющая исследовать внутреннее устройство музыкальных инструментов.В рамках «Ночи музеев» также состоятся встречи-беседы «Три короля трех эпох», посвященные органу, клавесину и роялю. Заключительным событием станет концерт «Классика в восемь рук». В программе — произведения Чайковского, Листа, Дворжака и Равеля в исполнении четырех пианистов за двумя роялями.