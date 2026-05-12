Объявлены финалисты III Национальной премии имени Лихачева

Стал известен список финалистов III Национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачева, передает пресс-служба Минкультуры России.



Претенденты определены в 17 номинациях. Торжественная церемония награждения победителей состоится 20 мая на сцене Государственного академического Малого театра России — в первый день работы Международного фестиваля «Интермузей.БРИКС+».





Всего на конкурс поступили 1003 заявки из 83 субъектов РФ, в финал вышли 114 участников из 33 регионов. Количество представленных регионов выросло на шесть по сравнению с прошлым сезоном, увеличилась и доля региональных и муниципальных музеев. Среди всех заявок 62% подано региональными и муниципальными учреждениями, 30% — федеральными, 8% — некоммерческими организациями и партнерами, работающими с наследием.





Наибольшее число заявок традиционно собрали номинации «Спецпроект музея», «Выставочный проект», «Служение делу» и «Издательский проект». В финале выставочной номинации — такие проекты, как «Наш авангард» (Русский музей), «Не слитно, не раздельно» (Дом культуры «ГЭС-2»), Международная биеннале экологического искусства (АНО «Центр междисциплинарных исследований в современном искусстве»), «Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург» (Третьяковская галерея), «Свой человек. Владимир Гиляровский» (Музей русского импрессионизма), «Последний триумф Петра Великого. Впереди вечность» (Музеи Московского Кремля), а также «Спасти и вернуть. Медицинский фронт Великой Победы» (Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история», Екатеринбург).



