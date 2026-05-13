РНБ открыла выставку о восстановлении библиотеки после блокады Ленинграда

В Российской национальной библиотеке начала работу выставка «Возвращаясь к мирной жизни».



Экспозиция посвящена восстановлению Государственной Публичной библиотеки (ныне – Российской национальной) после блокады Ленинграда, передает пресс-служба Минкультуры России.





В годы Великой Отечественной войны первая общедоступная библиотека страны не прекращала работу, обслуживая читателей как в осажденном городе, так и после прорыва блокады. Военные годы сильно изменили уклад и облик книгохранилища. Часть неэвакуированных фондов пришлось разместить в других помещениях.





Библиотека восстанавливалась с 1943 по 1946 год. 1 ноября 1944 года Публичная библиотека Ленинграда открыла после ремонта свой самый просторный зал. За два последующих месяца здесь зафиксировали более 43 тысяч посещений. А 10 марта 1945 года вновь заработал Научный читальный зал.





На выставке представлены архивные документы о повреждениях, которые понесла библиотека к концу блокады, о ходе восстановительных работ, а также фотографии ремонта. Центральная часть экспозиции рассказывает о возвращении к массовому библиотечному обслуживанию в 1944–1945 годах.



