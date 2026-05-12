Певицу Линду подозревают в незаконном присвоении прав на песни Фадеева

В Москве задержана певица Линда (настоящее имя — Светлана Гейман).

Артистку подозревают в подделке документов.

По информации «Известий», певицу подозревают в поддеке документов и присвоении себе прав на песни, которые принадлежат музыкальному продюсеру Максиму Фадееву. Сообщается, что по делу прошли обыски в компании «Профит», директора которой Дарью Шамову обвиняют в содействии артистке.

Процессуальный статус Линды пока не определен.

Фото: кадр видео