Певицу Линду подозревают в незаконном присвоении прав на песни Фадеева
В Москве задержана певица Линда (настоящее имя — Светлана Гейман).
Артистку подозревают в подделке документов.
По информации «Известий», певицу подозревают в поддеке документов и присвоении себе прав на песни, которые принадлежат музыкальному продюсеру Максиму Фадееву. Сообщается, что по делу прошли обыски в компании «Профит», директора которой Дарью Шамову обвиняют в содействии артистке.
Процессуальный статус Линды пока не определен.
