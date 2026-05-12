На крыше Новой сцены Александринки в Петербурге откроют новое пространство

На крыше Новой сцены Александринки в Петербурге откроют новое пространство

Летом на крыше Новой сцены Александринского театра в Санкт-Петербурге откроется новое общественное пространство.

Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

По его словам, там обустроят площадку площадью 315 квадратных метров, где разместятся лекторий и камерная сцена. Архитектурную концепцию разрабатывают студенты петербургских вузов — участники творческой лаборатории.

В новом городском пространстве планируют проводить творческие вечера, лекции и небольшие концерты. Разработка проектов стартовала сегодня и продлится до конца июня. Затем выберут лучший вариант, а в июле приступят к его воплощению.

Фото: пресс-служба вице-губернатора Санкт-Петербурга