На крыше Новой сцены Александринки в Петербурге откроют новое пространство

Летом на крыше Новой сцены Александринского театра в Санкт-Петербурге откроется новое общественное пространство.



Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.



По его словам, там обустроят площадку площадью 315 квадратных метров, где разместятся лекторий и камерная сцена. Архитектурную концепцию разрабатывают студенты петербургских вузов — участники творческой лаборатории.









Фото: пресс-служба вице-губернатора Санкт-Петербурга В новом городском пространстве планируют проводить творческие вечера, лекции и небольшие концерты. Разработка проектов стартовала сегодня и продлится до конца июня. Затем выберут лучший вариант, а в июле приступят к его воплощению.