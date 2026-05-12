«Ростовский кремль» представит выставку «Михаил Нестеров»

В Государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль» 15 мая начнет работу выставка «Михаил Нестеров».



Проект подготовлен совместно с Русским музеем при поддержке Министерства культуры России в рамках нацпроекта «Культура».





Посетители увидят около пятидесяти живописных и графических работ Михаила Нестерова из собрания Русского музея и самого «Ростовского кремля». Экспозиция охватывает почти шесть десятилетий творчества мастера — от станковой живописи и графики до монументальных эскизов, портретов, религиозно-символических композиций и лирических пейзажей.





В центре выставки — первый вариант знаменитой картины «Пустынник» 1888 года, которая принесла молодому художнику признание и определила главную тему его искусства: путь к душевной тишине и гармонии с природой. Религиозно-историческую линию продолжает полотно «Димитрий Царевич убиенный» 1899 года, где трагический сюжет решен в лирической, камерной тональности.





Отдельный раздел посвящен монументальным работам Нестерова. Среди них — графические эскизы к росписям церкви Александра Невского в Аббас-Тумане (1898–1904) и живописное «Воскресение» 1909 года для Владимирского собора в Киеве. Зрители также увидят портретную галерею: «Автопортрет» 1928 года, «Портрет профессора И.А. Ильина. Мыслитель», изображения академика И.П. Павлова и хирурга С.С. Юдина. Женские образы представлены ранним портретом М.И. Нестеровой 1886 года и поздним — Е.С. Кругликовой 1939 года. Лирическая линия раскрывается в работах «Думы», «Элегия», «Лель (Весна)», «Река Уфимка». Графический раздел включает журнальные иллюстрации и символистские композиции 1880–1890-х годов.



