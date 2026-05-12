Завершились съемки комедии «Шик»
Онлайн-кинотеатры «Иви» и Start объявили о завершении съемок ироничной комедии «Шик» и представили главных героев.
Центральный персонаж фильма — 30-летняя Аня (Юлия Серина). Аня живет в Вышнем Волочке и воспитывает четырех братьев и сестер.
«Найти достойную работу в Волочке не так-то просто, поэтому „Мамка“ — сотрудница местной конторы микрозаймов. Однако жизнь Ани круто меняется, когда на ее карту по ошибке банка „капают“ совершенно немыслимые 100 миллионов рублей», — говорится в синопсисе.
Роли в фильме также сыграли Мария Камова, Федор Бычков, Александра Форд, Федор Кузовкин и Кристина Сидорова. Режиссером проекта выступила Софья Райзман.
