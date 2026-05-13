Московский драмтеатр «Модерн» впервые прибыл с гастролями в Петербург
Московский драматический театр «Модерн» впервые прибыл с масштабными гастролями в Санкт-Петербург.
На сцене Театра имени Комиссаржевской с 13 по 19 мая труппа покажет пять репертуарных спектаклей, сообщил художественный руководитель театра, режиссер, заслуженный артист РФ Юрий Грымов, передает ТАСС.
«Благодаря стараниям управления культуры и театра Комиссаржевской мы приезжаем с полноценными гастролями и привозим шесть спектаклей, пять наименований, два раза мы играем „Войну и мир“», — сказал Грымов.
В афише — «Война и мир. Русский Пьер», «Скотный двор» и трилогия «Антихрист и Христос»: «Петр I», «Леонардо» и «Иуда».
Гастроли открывает спектакль «Леонардо». Исполнитель главной роли заслуженный артист РФ Дмитрий Бозин подчеркнул, что его герой в постановке — не центральная фигура в привычном смысле.
«Главный герой — это живопись, это музыка, это искусство и взгляд людей на искусство...», — рассказал артист.
