Московский драмтеатр «Модерн» впервые прибыл с гастролями в Петербург

Московский драматический театр «Модерн» впервые прибыл с масштабными гастролями в Санкт-Петербург.



На сцене Театра имени Комиссаржевской с 13 по 19 мая труппа покажет пять репертуарных спектаклей, сообщил художественный руководитель театра, режиссер, заслуженный артист РФ Юрий Грымов, передает ТАСС.





«Благодаря стараниям управления культуры и театра Комиссаржевской мы приезжаем с полноценными гастролями и привозим шесть спектаклей, пять наименований, два раза мы играем „Войну и мир“», — сказал Грымов.





В афише — «Война и мир. Русский Пьер», «Скотный двор» и трилогия «Антихрист и Христос»: «Петр I», «Леонардо» и «Иуда».



