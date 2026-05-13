Во Владимире стартовал фестиваль «Театр. Территория единения»

Во Владимире стартовал IV Международный театральный фестиваль «Театр. Территория единения». Его организатором выступил Владимирский академический театр драмы при поддержке министерства культуры Владимирской области.



Фестиваль, приуроченный к Году единства народов России и 150-летию Союза театральных деятелей РФ, направлен на формирование единого театрального пространства России.





С 12 по 25 мая театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Бишкека, Элисты, Минска, Владикавказа, Петрозаводска, Йошкар-Олы, Челябинска, Ульяновска, Кинешмы, Мытищ, Вологды, Махачкалы, Владимира покажут зрителям 24 спектакля.





В рамках фестиваля запланирована образовательная программа: презентация книги театроведа и журналиста Марины Меркуловой «Театр в твоей руке», «Встречи на лестнице» — встреча с артистом Владимирского академического театра драмы Робертом Непогодой, круглый стол с режиссерами, актерами и зрителями.



