Дни культуры Индии в Калмыкии посетили 20 тысяч человек

Мероприятия Дней культуры Индии в Калмыкии посетили 20 тысяч человек, сообщили организаторы.



Программа проходила в Элисте с 10 по 12 мая. Жители и гости столицы могли посетить лекции, мастер-классы по танцам, йоге и мехенди, познакомиться с индийским кинематографом и кухней, а также поучаствовать в спортивных состязаниях.





«Мы были рады приветствовать на калмыцкой земле делегацию Индии во главе с директором Совета по культурным связям (ICCR) госпожой Нандини Синглой. Этот визит стал символом последовательного развития сотрудничества России и Индии. Нас всегда связывали исторические, культурные, духовные связи. Отношения между странами носят привилегированный характер, о чём постоянно говорят лидеры государств — президент России Владимир Владимирович Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Гордимся тем, что можем вносить свой вклад в развитие этих отношений, чтобы они приносили благополучие народам двух стран. Рад видеть, какой огромный интерес вызвали мероприятия у земляков и гостей республики. В эти дни Элиста стала местом слияния двух культур со множеством площадок для знакомства с творчеством, искусством, традициями и разными направлениями индийской культуры», — отметил Бату Хасиков, глава Республики Калмыкия.





Всего в Днях культуры Индии приняли участие 130 представителей индийской стороны: в их числе представители посольства республики в России, специалисты по танцам и йоге, производители национальной продукции и студенты, проходящие обучение в российских вузах.



