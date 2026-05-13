Питер Джексон получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля

Режиссер Питер Джексон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля за плодотворную деятельность в кинематографе.



Награду режиссеру вручил Элайджа Вуд, исполнитель роли Фродо Бэггинса в легендарной фэнтези-саге «Властелин колец».





В своей речи Вуд вспомнил, как впервые встретился с Джексоном в 18 лет после того, как отправил пробное видео.



«Он увидел VHS-кассету, которую я записал с друзьями в лесу Гриффит-парка, и они захотели встретиться с молодым человеком, приславшим эту запись, — рассказал актер. — А когда чуть позже раздался звонок с сообщением, что я буду Фродо Бэггинсом, я сел на пол в своей спальне и понял: моя жизнь только что разделилась на „до“ и „после“. И я знаю, что я далеко не единственный, чью жизнь изменил Питер Джексон».





Питер Джексон пополнил список предыдущих обладателей почетной «Золотой пальмовой ветви» Канн, в который входят Аньес Варда, Марко Беллоккьо, Джоди Фостер, Мерил Стрип, Роберт Де Ниро и Том Круз.



