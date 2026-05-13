Иркутский художественный музей в «Ночь музеев» превратится в творческую площадку
Иркутский областной художественный музей имени В.П. Сукачёва присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев».
Тема этого года — «Родное», рассказали организаторы. В этот вечер музей превратится в творческую площадку: гостей ждут мастер‑классы, спектакли, концерты, экскурсии и другие события.
Тема этого года — «Родное», рассказали организаторы. В этот вечер музей превратится в творческую площадку: гостей ждут мастер‑классы, спектакли, концерты, экскурсии и другие события.
В программе — спектакль театра‑студии «Бусинки», выступления хора молодежи и студентов ИГУ, народной фолк‑студии «Первоцвет», сибирского квартета саксофонов и дуэта Twin sound с композициями для классической гитары.
Для посетителей проведут настольные игры по мотивам «Книжардов», мастер‑классы по линогравюре, кастомизации одежды и созданию коллажей. Также в программе экскурсии, выступления иркутских поэтов и перформанс от модельного агентства Sisters.
Галерея сибирского искусства проведет интеллектуальные и развлекательные игры, показы фильмов о современных художниках, гигантские пазлы, аквагрим, квесты, интерактивные занятия по археологии, мастер‑класс с участием шамана, экскурсии по выставке «Индонезия. Ожерелье экватора», а также концерт классической музыки и этническая танцевальная программа.
В Усадьбе В.П. Сукачёва прозвучат эстрадные и классические композиции в исполнении хора «Поющие сердца». Пройдут мастер‑классы по кофейной живописи, акварельному рисунку и хайтинской росписи.
Фото: пресс-служба Иркутского художественного музея