Иркутский художественный музей в «Ночь музеев» превратится в творческую площадку

Иркутский областной художественный музей имени В.П. Сукачёва присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев».



Тема этого года — «Родное», рассказали организаторы. В этот вечер музей превратится в творческую площадку: гостей ждут мастер‑классы, спектакли, концерты, экскурсии и другие события.



В программе — спектакль театра‑студии «Бусинки», выступления хора молодежи и студентов ИГУ, народной фолк‑студии «Первоцвет», сибирского квартета саксофонов и дуэта Twin sound с композициями для классической гитары.



Для посетителей проведут настольные игры по мотивам «Книжардов», мастер‑классы по линогравюре, кастомизации одежды и созданию коллажей. Также в программе экскурсии, выступления иркутских поэтов и перформанс от модельного агентства Sisters.





Галерея сибирского искусства проведет интеллектуальные и развлекательные игры, показы фильмов о современных художниках, гигантские пазлы, аквагрим, квесты, интерактивные занятия по археологии, мастер‑класс с участием шамана, экскурсии по выставке «Индонезия. Ожерелье экватора», а также концерт классической музыки и этническая танцевальная программа.



