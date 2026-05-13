Более 50 мероприятий подготовил Владимиро-Суздальский музей-заповедник к «Ночи музеев»

Владимиро-Суздальский музей-заповедник подготовил более 50 мероприятий во всех филиалах к всероссийской акции «Ночь музеев».



Гостей ждет вечерняя программа, которая позволит детям и взрослым углубиться в историю Владимирского края, узнать больше об искусстве и с пользой провести время с близкими, сообщают организаторы.





Во Владимире для свободного посещения откроются экспозиции в Палатах, музее «Старый Владимир», Музее хрусталя и стекла, доме-музее Столетовых и Дмитриевском соборе. Дети смогут попасть на экскурсию «Путешествие по ночному лесу с фонариком» в Музее природы. В Палатах весь вечер будет звучать музыка в исполнении солистов Центра классической музыки, пройдет кураторская экскурсия по выставке «Человек и календарь» и мастер-классы по чеканке. Для юных посетителей организуют игру-путешествие по народной культуре.





Команда ВСМЗ презентует две новые экскурсии. «Владимир Алисы Аксеновой» — часовая прогулка по центру города, где множество мест стали знаковыми в судьбе Героя Труда России, почетного президента Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алисы Ивановны Аксеновой, недавно отметившей 95-летний юбилей. Любители краеведения смогут отправиться на автобусную экскурсию «Князь Андрей. По местам киносъемок». Владимир, Боголюбово, храм Покрова на Нерли, Кидекша — эти локации, связанные с судьбой Андрея Боголюбского, стали живыми декорациями исторической драмы «Князь Андрей», одного из лидеров просмотров в 2026 году. В кинозале Палат покажут документальную ленту «Ольга Розанова. Русская авангардистка», посвященную одной из основателей Мстерских свободных художественных мастерских.



