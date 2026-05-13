Балетная труппа Мариинки представит шедевры Михаила Фокина в Казани

На сцене Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала 13 мая балетная труппа Мариинского театра представит шедевры Михаила Фокина.



В программе гастролей — легендарные одноактные балеты начала XX века «Шопениана» на музыку Шопена и «Шехеразада» на музыку Римского-Корсакова. В выступлении участвуют Виктория Терёшкина, Кимин Ким, Рената Шакирова, Тимур Аскеров, Алиса Баринова, Есения Анушенкова и другие артисты, сообщили в пресс-службе театра.





Откроет вечер «Шопениана» — бессюжетный балет-зарисовка, ностальгическое воплощение эпохи романтизма. Главные партии в Казани исполнят Рената Шакирова, Тимур Аскеров, Алиса Баринова и Есения Анушенкова.



