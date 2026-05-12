В рамках нацпроекта «Семья» в минувшем году модернизировано 30 музеев

Проект стартовал в 2025 году в рамках нацпроекта «Семья». На эти цели из федерального бюджета было направлено 26,8 млрд рублей.По словам Голиковой, за прошедший год удалось модернизировать 57 библиотек, 39 детских школ искусств, 30 музеев, 10 театров и 25 домов культуры.Кроме того, завершено техническое оснащение 138 музеев и 30 региональных и муниципальных театров, а также переоснащены по модельному стандарту 272 библиотеки.Вице-премьер подчеркнула, что за этими цифрами стоит большая работа региональных властей и учреждений культуры, и поблагодарила всех за труд. Она напомнила, что работа продолжается и в текущем году, а планы по нацпроекту рассчитаны до 2030 года. Голикова также призвала Минкультуры следить за своевременным вводом в эксплуатацию всех объектов.