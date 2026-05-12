Государство в 2026 году окажет поддержку 140 фильмам

«В 2025 году было поддержано производство 154 кинокартин: 50 игровых фильмов, 63 неигровых и 41 анимационная работа. В прошлом году общие сборы российского проката достигли 50,7 млрд рублей. Десять отечественных картин преодолели порог в 1 млрд рублей кассовых сборов. В этом году будет оказана поддержка не менее чем 140 отечественным кинофильмам», — сказала глава министерства.Ольга Любимова также напомнила, что Минкультуры на регулярной основе проводит отборы на поддержку производства игрового авторского кино, лент для детей и юношества, документальных работ и анимации.«Важно, что все подаваемые проекты должны соответствовать приоритетным темам государственной финансовой поддержки кинопроизводства на соответствующий год, утверждаемым Министерством культуры, а также целям и задачам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей», — резюмировала министр.