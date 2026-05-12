Более 10 тысяч человек приняли участие в акции «Мы помним» Музея Победы

Мероприятие собрало более 10 тысяч участников, сообщили в пресс-службе учреждения.«Музей Победы провел акцию „Мы помним“ уже в четвертый раз. Она традиционно была приурочена к празднованию 9 Мая. Каждый год число желающих почтить память советских воинов, освободивших мир от нацизма, только растет. Гости музея на Поклонной горе возлагали цветы и венки к скульптуре Солдата-Победителя в Зале Славы, монументу «Скорбь» в Зале Памяти и Скорби, а также к Вечному огню у стен Музея Победы», — рассказали в музее.К акции присоединились делегации из более чем 70 стран, в том числе свыше 50 ветеранов-антифашистов из Германии — представители общества «Дружба с Россией» и немецкого Совета мира. Цветы также возложили учащиеся школ Москвы, Подмосковья, Тверской, Тульской, Рязанской областей и Севастополя, воспитанницы кадетского корпуса «Пансион Министерства обороны РФ», более тысячи студентов из девяти вузов, включая ВШЭ, РУДН, РГСУ, МПГУ, МСПИ и Институт современного искусства, а также представители Театра-студии им. Олега Табакова и Ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева.