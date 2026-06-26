Ольга Любимова вручила госнаграды деятелям культуры и искусства

Фото: пресс-служба Минкультуры России

Высоких наград удостоены представители творческих профессий.Обращаясь к лауреатам, глава Минкультуры подчеркнула, что именно их повседневный труд открывает миллионам зрителей и слушателей двери в мир искусства — от музейных залов и выставочных пространств до концертных площадок и театральных подмостков.«Благодаря вашему ежедневному труду миллионы людей открывают для себя мир искусства: посещают музеи и выставки, наслаждаются концертами, восхищаются уникальными постановками и вдохновляются творчеством. Именно вы формируете культурный облик нашей страны, бережно сохраняя национальные традиции. Это большая командная работа, где важен труд каждого», — сказала Любимова.Ордена «За заслуги в культуре и искусстве» удостоены художественный руководитель Театра Музыки и Поэзии Елена Камбурова, гендиректор и худрук Концертного ансамбля «Самоцветы» Юрий Маликов, а также живописец, член Творческого союза художников России Николай Мухин.Медали «За труды в культуре и искусстве» получили заведующий кафедрой ВГИКа имени С.А. Герасимова Андрей Андреев, артист «Хора солистов» под управлением Михаила Турецкого Олег Бляхорчук, главный редактор газеты «Московский литератор» Иван Голубничий, хранитель фондов Государственного музея А.С. Пушкина Александр Капитонов, костюмер, гример и администратор группы «ЛЮБЭ» Ирина Масленникова, гендиректор Межобластного научно-реставрационного художественного управления Алексей Пахомов, солист хора Государственной академической симфонической капеллы России Максим Сажин и главный дирижер Московского детского музыкально-драматического театра Владимир Янковский.Звания «Заслуженный артист Российской Федерации» присвоены преподавателю МГК имени П.И. Чайковского Ксении Башмет, солистке ансамбля имени Пятницкого Марии Ивановой, вокалистке Культурного фонда «Кобзон» Мариам Мерабовой, артисту Московского Губернского драматического театра Антону Хабарову и исполнительнице «Москонцерта» Басинии Шульман. Почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» присуждено директору театра «Мастерская П.Н. Фоменко» Андрею Воробьеву и доценту Театрального института имени Бориса Щукина Елене Ласкавой.«Заслуженными работниками культуры» стали осветитель и реквизитор Малого театра Наталья Афанасенкова и Ольга Лепиадо-Королева, директор Детской школы искусств № 14 Екатерина Орлова и звукорежиссер группы «ЛЮБЭ» Николай Цветков. Почетной грамотой Президента РФ награждена руководитель Центра библиотековедения ВГБИЛ имени М.И. Рудомино Дарья Белякова. Благодарность Президента объявлена директору РГДБ Марии Веденяпиной, гендиректору «РОСКОНЦЕРТ» Андрею Ерешко, директору Центра непрерывного образования ВГБИЛ Ларисе Марковой, замгендиректора по реставрации и по научно-просветительской работе Исторического музея Игорю Сергееву и Ольге Сиротиной. Кроме того, Благодарности Министра культуры удостоен помощник президента Российской академии художеств Сунь Фэн.