Эрмитаж запустит новый проект театральной лаборатории «Чудесный источник»

Государственный Эрмитаж запускает новый проект театральной лаборатории «Чудесный источник» — серию вечерних променад-концертов «Лето в Главном штабе».



Проект предлагает особую среду, где музыка, движение, свет, звук и аромат становятся продолжением живописи, сообщили в пресс-центре музея.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Маршрут вечернего путешествия по музею начинается после официального закрытия дверей для публики. Гостям предстоит прогулка по прославленной галерее, где собраны шедевры Сергея Щукина и братьев Морозовых. Экспозиционная линия охватывает целую эпоху — от полотен Клода Моне, Эдгара Дега и Поля Сезанна до более поздних работ Мориса Дени, Пьера Боннара, Анри Матисса, Пабло Пикассо, а также Василия Кандинского и Казимира Малевича.Особое внимание в проекте уделено звуковой партитуре. Спектакль-прогулку сопровождают живые инструменты — фортепиано, скрипка, гитара, флейта, аккордеон и дудук, а также специально разработанные звуковые ландшафты, каждый из которых рожден сюжетом картин или атмосферой, окружавшей мастеров. Каждая музыкальная или хореографическая миниатюра призвана усилить эмоциональное восприятие живописных произведений.Финальной точкой каждого вечернего путешествия станет концерт в Атриуме Главного штаба. Для посетителей выступят молодые, но уже завоевавшие признание исполнители, которые представят сочинения композиторов эпохи импрессионизма и модернизма — Клода Дебюсси, Мориса Равеля, Сезара Франка, Игоря Стравинского и их современников. Визуальный ряд концерта дополнят специально созданные мультимедийные проекции, навеянные шедеврами коллекции Главного штаба.