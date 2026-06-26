Музей музыки откроет выставку к юбилею проекта «Экспомузыка»

В Российском национальном музее музыки стартует экспозиция, приуроченная к десятилетию просветительского радиопроекта «Экспомузыка».



Выставка откроется 30 июня и посвящена проекту, который с 2014 года создаётся музеем совместно с радиостанцией «Орфей». Организаторы отметили, что за десять лет в эфир вышло более тысячи выпусков, каждый из которых знакомил слушателей с уникальными предметами из музейных фондов, и нынешняя выставка, получившая название «Экспомузыка. 10 лет — 1 000 историй!», подводит своеобразный итог этой масштабной работе.



Посетители увидят порядка восьмидесяти раритетов, среди которых — скрипка работы Антонио Страдивари, принадлежавшая Леониду Когану, старейший из сохранившихся и ныне действующих исторических органов России, созданный Фридрихом Ладегастом, а также живописные портреты Сергея Прокофьева и Сергея Рахманинова. Кроме того, в витринах будут представлены авторские партитурные рукописи — балет «Лебединое озеро» Петра Чайковского и Второй фортепианный концерт Рахманинова, а также эскизная тетрадь Людвига ван Бетховена.





Первый выпуск программы прозвучал в эфире 10 июня 2014 года и был посвящён самому Музею музыки. Сегодня его собрание насчитывает около миллиона единиц хранения, и многие из них продолжают становиться персонажами радиосюжетов.







