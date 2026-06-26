В Минкультуры обсудили программу празднования 200-летия Льва Толстого
Министр культуры России Ольга Любимова провела встречу с гендиректором Государственного музея Л.Н. Толстого Владимиром Толстым, передает пресс-служба Минкультуры России.
На встрече обсуждались вопросы реализации плана мероприятий по празднованию 200-летия со дня рождения Льва Толстого.
В программу праздника, который будет отмечаться в 2028 году, вошли в том числе научные и издательские проекты, выставки, конкурсы, фестивали, кино- и театральные проекты, строительные, ремонтно-реставрационные работы, мероприятия по увековечению памяти писателя, сообщила Ольга Любимова в MAКС.
Участники встречи также обсудили проведение Х Театрального фестиваля «Толстой».
На встрече обсуждались вопросы реализации плана мероприятий по празднованию 200-летия со дня рождения Льва Толстого.
В программу праздника, который будет отмечаться в 2028 году, вошли в том числе научные и издательские проекты, выставки, конкурсы, фестивали, кино- и театральные проекты, строительные, ремонтно-реставрационные работы, мероприятия по увековечению памяти писателя, сообщила Ольга Любимова в MAКС.
Участники встречи также обсудили проведение Х Театрального фестиваля «Толстой».
Фото: пресс-служба Минкультуры России