РАХ представила выставку к 105-летию со дня рождения народного художника Зверькова

В Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств на Пречистенке открылась масштабная экспозиция, главной темой которой стало творческое наследие классика отечественного изобразительного искусства Ефрема Зверькова.



Масштабный проект «Лето. Облака. Ефрем Зверьков и лауреаты конкурса пейзажа имени Е.И. Зверькова» приурочен к 105-летию со дня рождения мастера, народного художника СССР и действительного члена РАХ, чья жизнь и работа неразрывно связаны с русской пейзажной школой.





Торжественную церемонию открытия посетили ведущие деятели культуры и искусства. На открытии академик Николай Иванов передал в дар Российской академии художеств скульптурный бюст Ефрема Зверькова, созданный специально к юбилейной дате.



Пространство экспозиции объединяет узнаваемые полотна самого мэтра и свежие работы победителей ежегодного тверского молодежного творческого конкурса пейзажа.



