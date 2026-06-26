Артисты Мариупольского драмтеатра поучаствовали в программе «Культура для школьников»

Фото: пресс-служба Мариупольского драмтеатра

Артисты провели цикл выездных показов для детей, отдыхающих в пришкольных лагерях, сообщает пресс-служба театра.Творческий коллектив выступил на базе четырех городских общеобразовательных учреждений. Юным зрителям представили две музыкальные постановки: сказку «Приключения в весеннем лесу», созданную по мотивам произведения Г. Остера «Клочки по закоулочкам», увидели учащиеся всех четырех школ, а воспитанникам лагеря при школе № 27 дополнительно представили спектакль «Золотой цыпленок» по пьесе В. Орлова.«Данные мероприятия направлены на популяризацию театрального искусства и расширение культурного кругозора учащихся в период летних каникул», — рассказали в театре.