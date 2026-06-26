В Мариинском театре отметят 185-летие мировой премьеры балета «Жизель»

В Мариинском театре пройдут спектакли к 185-летию со дня мировой премьеры балета Адольфа Адана «Жизель».



Театр посвятит юбилею два представления 5 июля. Днем главные партии танцуют Мария Хорева и Минчхоль Чон, дирижер — Валерий Овсяников; вечером — Оксана Скорик и Евгений Коновалов, дирижер — Владислав Карклин, сообщили в пресс-службе учреждения.





Премьера «Жизель» состоялась 28 июня 1841 года в Париже. Успех постановки хореографа Жана Коралли был оглушительным, все спектакли проходили с аншлагами. Уже 18 декабря 1842 года «Жизель» появилась в петербургском Большом (Каменном) театре в постановке Антуана Титюса. Позже Жюль Перро внес изменения в местную редакцию.





Позже Мариус Петипа обновил спектакль согласно веяниям эпохи, используя опыт «Дочери фараона», «Корсара», «Баядерки». 5 февраля 1884 года на сцене Большого (Каменного) театра прошла премьера его редакции — и с тех пор «Жизель» никогда не покидала петербургский репертуар.









Фото: Михаил Вильчук/пресс-служба Мариинского театра В 1910 году Сергей Дягилев показал парижанам редакцию Петипа с Тамарой Карсавиной и Вацлавом Нижинским в рамках Русских сезонов. Это дало спектаклю вторую жизнь: петербургская «Жизель» была признана во всем мире.







