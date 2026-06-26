Режиссер Андреасян снимет новую версию «Двенадцати стульев»

Фото: АГН "Москва"

Производство картины начнется летом 2027 года. В настоящий момент творческая группа активно работает над сценарием и занимается отбором актеров на роли.В основу сюжета лягут приключения бывшего предводителя дворянства Ипполита Матвеевича Воробьянинова, который случайно узнаёт, что фамильные драгоценности спрятаны внутри одного из стульев старинного гарнитура. В поисках сокровищ он знакомится с Остапом Бендером — харизматичным мошенником, великим стратегом и мастером превращать любые обстоятельства в выгодную авантюру.Вместе героям предстоит пройти через череду забавных, рискованных и непредсказуемых событий, отметили создатели.В компании подчеркивают, что работа предстоит масштабная: «Впереди большая работа, и нам уже не терпится поделиться первыми подробностями».