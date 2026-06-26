В Чувашии определили победителей XVII Всероссийского конкурса «Русь мастеровая»

Глава Чувашской Республики учредил специальный приз, который был вручен Наталье Жидяк из Вологодской области за ее работу в категории росписи по дереву и бересте.





Помимо соревновательной части, для гостей и участников организовали серию открытых мастер-классов по различным направлениям декоративно-прикладного искусства. Также ремесленники посетили Чувашский национальный музей, где их вниманию предстала знаменитая вышитая карта России, созданная в 2022 году мастерицами со всей страны.

Мероприятие получило поддержку Минкультуры РФ и посвящено Году единства народов.В течение восьми часов участники создавали изделия на тему «Культурные традиции в творчестве народов России». Жюри возглавил народный художник РФ Николай Гущин.По итогам напряженной борьбы определились победители. В номинации «Глиняная игрушка» лучшей признана Евгения Коноплева из Калужской области. В гончарном мастерстве первенство завоевала Светлана Чистякова из Нижегородской области. В категории росписи по дереву и бересте жюри выделило работы сразу двух участниц: Елены Кузнецовой из Курганской области и Юлии Приваловой из Нижегородской области. В номинации художественной обработки бересты победила Нинель Старковская из Вологодской области. Лучшим художественным войлоком признано изделие Ольги Терешонок из Красноярского края. В вышивке победа досталась Екатерине Сальковой из ХМАО-Югры. Татьяна Шукшина из Красноярского края стала первой в лоскутном шитье, а Валентина Лабузнова из Пермского края одержала победу в создании текстильной куклы. В номинации «Ткачество поясов» приз уехал в Москву вместе с Оксаной Степановой.