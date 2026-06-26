Эрмитаж представит выставку об истории российских железных дорог

Эрмитаж и компания РЖД подписали соглашение о сотрудничестве, передает пресс-служба музея.



Документ завизировали руководители обеих структур — Михаил Пиотровский и Олег Белозеров.





Как подчеркнул генеральный директор музея, заключенный договор рассчитан на трехлетний период. В рамках запланированных инициатив особое место займет проект об истории появления первой отечественной железной дороги.



Михаил Пиотровский также напомнил о панораме Пясецкого: «Я думаю, что панорама Пясецкого, которую мы не только отреставрировали, но и сделали копию, может послужить основой для целого ряда мероприятий — Дней Эрмитажа — в тех городах, которые на ней изображены».



Кроме того, помощь со стороны РЖД будет направлена на реализацию масштабной программы «Большая реставрация», в фокусе которой — обновление главных парадных интерьеров музея.





Уже в конце текущего года при содействии РЖД в Эрмитаже планируется открытие экспозиции, посвященной становлению российских железных дорог и роли императора Николая I в развитии транспортной системы страны.



