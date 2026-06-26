Работы импрессионистов из Пушкинского музея покажут в Сибири

Пушкинский музей анонсировал серию выставок в регионах Сибири.



Выставочный проект «Искусство впечатления. Импрессионизм» знакомит посетителей с художественным направлением и прослеживает его воздействие на эволюцию мирового, и в частности русского, искусства. Проект развивает идею «сибирского тура импрессионистов», стартовавшего в декабре прошлого года.





С июня по сентябрь 2026 года музей организует четыре экспозиции — в Кемерове, Абакане, Красноярске и Иркутске, каждая из которых раскрывает этапы становления импрессионизма в общехудожественном контексте. Для всех городов отобраны произведения из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина: жители Кемерова и Иркутска увидят работы Гюстава Курбе, Камиля Писсарро и Поля Сезанна, тогда как в Абакане и Красноярске будут демонстрироваться полотна Камиля Коро, Альфреда Сислея и Анри Матисса.





Отдельный блок выставки посвящен тому, как опыт французских импрессионистов преломился в отечественной живописи. Музеи Кемерова и Красноярска дополнят экспозицию картинами русских мастеров из своих коллекций — на этих примерах зрители смогут проследить, какое вдохновение черпали художники XX и первой четверти XXI века в новаторских приемах французской школы. Кроме того, каждая выставка включает интерактивную зону «Лаборатория импрессионизма», где представлены подлинные предметы из обихода живописцев XIX столетия: тюбики с готовыми красками, портативные этюдники, типовые подрамники и холсты. Именно эти технические новшества дали толчок смелым экспериментам с техникой и работе на пленэре, которые и породили импрессионизм.



