На картине Рембрандта под слоями краски нашли скрытые детали

На картине Рембрандта под слоями краски нашли скрытые детали

На аукционе Sotheby’s этим летом представят обновленное полотно Рембрандта.

На картине  «Пустите детей приходить ко Мне» в ходе реставрации нашли новые детали, которые столетиями были скрыты под слоями краски. Как информирует The Guardian, исследование картины XVII века позволило специалистам обнаружить серьезные изменения, внесенные в композицию уже после создания оригинала.

В процессе реставрации было удалено несколько слоев поздней перекраски, в результате чего открылся изначальный облик одного из персонажей, который ранее был запечатлен в тюрбане. Позднее неизвестный художник либо владелец переписал этот элемент, заменив его на голландский мягкий колпак, что, в свою очередь, изменило этническое восприятие всей сцены. Корректировке подвергся и образ ребенка, который был одет заново, а также детали переднего плана.

Согласно оценкам представителей Sotheby’s, подобная правка была призвана «упростить» изображение и адаптировать его под эстетические и религиозные предпочтения владельцев в XVIII веке. Освобожденная от более поздних наслоений живопись сегодня максимально приближена к авторскому замыслу Рембрандта.

Обнаруженное в 2014 году на немецком аукционе как анонимное произведение нидерландской школы, это полотно теперь предстанет перед публикой после реставрации 27 июня в лондонском офисе Sotheby’s. В июле его выставят на торги.

Фото: Sotheby's