На картине Рембрандта под слоями краски нашли скрытые детали

На аукционе Sotheby’s этим летом представят обновленное полотно Рембрандта.



На картине «Пустите детей приходить ко Мне» в ходе реставрации нашли новые детали, которые столетиями были скрыты под слоями краски. Как информирует The Guardian, исследование картины XVII века позволило специалистам обнаружить серьезные изменения, внесенные в композицию уже после создания оригинала.





В процессе реставрации было удалено несколько слоев поздней перекраски, в результате чего открылся изначальный облик одного из персонажей, который ранее был запечатлен в тюрбане. Позднее неизвестный художник либо владелец переписал этот элемент, заменив его на голландский мягкий колпак, что, в свою очередь, изменило этническое восприятие всей сцены. Корректировке подвергся и образ ребенка, который был одет заново, а также детали переднего плана.





Согласно оценкам представителей Sotheby’s, подобная правка была призвана «упростить» изображение и адаптировать его под эстетические и религиозные предпочтения владельцев в XVIII веке. Освобожденная от более поздних наслоений живопись сегодня максимально приближена к авторскому замыслу Рембрандта.



