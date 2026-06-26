На Маврикии прошли гастроли молодых звезд Московской консерватории
На Маврикии завершились гастроли участников образовательной программы «Молодые звезды Московской консерватории».
Тур организован ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» при поддержке Министерства культуры России.
Тур организован ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» при поддержке Министерства культуры России.
В Культурном центре российского посольства прошёл интерактивный мультконцерт для детей «Вперед, к звездам!», где прозвучали мелодии из советской и современной мультипликации. На сцене выступили лауреаты всероссийских конкурсов — скрипач Александр Папушев, флейтистка Мария Соколова, сопрано Лада Меркульева, пианист Александр Мартьянов и музыковед Виктория Верховская.
Молодые артисты также представили Россию на официальном приёме по случаю Дня России, в котором участвовали высшие лица Республики Маврикий — президент Дарамбир Гокуль и премьер-министр Навинчандра Рамгулам. В присутствии почётных гостей музыканты совместно с известным коллективом Police Band исполнили государственные гимны двух стран.
На сцене культурного центра «Каудан» в столице Порт-Луи артисты представили шедевры русской классической музыки. К ним присоединились студенты местной консерватории и балетные артисты ведущих театров России, которые исполнили «Полет шмеля», «Весенние воды», «Чардаш», фрагменты из балетов «Щелкунчик» и «Дон Кихот», а также знаменитую «Калинку».
Фото: пресс-служба Минкультуры России