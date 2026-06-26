На Маврикии прошли гастроли молодых звезд Московской консерватории

На Маврикии завершились гастроли участников образовательной программы «Молодые звезды Московской консерватории».



Тур организован ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» при поддержке Министерства культуры России.





В Культурном центре российского посольства прошёл интерактивный мультконцерт для детей «Вперед, к звездам!», где прозвучали мелодии из советской и современной мультипликации. На сцене выступили лауреаты всероссийских конкурсов — скрипач Александр Папушев, флейтистка Мария Соколова, сопрано Лада Меркульева, пианист Александр Мартьянов и музыковед Виктория Верховская.





Молодые артисты также представили Россию на официальном приёме по случаю Дня России, в котором участвовали высшие лица Республики Маврикий — президент Дарамбир Гокуль и премьер-министр Навинчандра Рамгулам. В присутствии почётных гостей музыканты совместно с известным коллективом Police Band исполнили государственные гимны двух стран.



