В «Иностранке» открылась выставка «Окно в Шэньчжэнь»

В Библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино в Москве стартовала выставка «Окно в Шэньчжэнь».



Масштабный просветительский проект впервые предоставляет российской публике возможность познакомиться с многогранной жизнью китайского мегаполиса. Пространство выставки поделено на пять смысловых секторов, каждый из которых раскрывает уникальную грань города: гости могут проследить его исторический путь, оценить темпы экономического роста, прикоснуться к научным достижениям, погрузиться в культурную среду и узнать о подходах к экологической устойчивости. Основу экспозиции составляют подлинные документы и яркие визуальные образы, передающие атмосферу Шэньчжэня, сообщает пресс-служба Минкультуры России.





Торжественную церемонию открытия посетила официальная делегация из этого китайского города. Для гостей была организована обширная экскурсия по залам и профильным центрам «Иностранки», в ходе которой они узнали об этапах становления библиотеки, ее ключевых мероприятиях и традиционных фестивалях. Затем переговоры продолжились в стенах читального зала Центра редкой книги и коллекций «Вселенная Гутенберга»: стороны обсудили направления дальнейшего сотрудничества и наметили перспективные планы совместной работы.





Все представленные на выставке печатные материалы после завершения проекта пополнят фонды библиотеки. В знак дружественных отношений заместитель директора Библиотеки Шэньчжэня Ван Янь преподнесла российской стороне ценный дар — «Полное собрание стихов династии Тан: поэтический сборник Ли Бая». В свою очередь, Ли Жуйчжан вручил генеральному директору библиотеки Марине Захаренко памятную табличку с наименованием выставки.



