На фестивале «Толстой» в Ясной Поляне покажут премьеру балета «Анна Каренина»
В Ясной Поляне с 3 по 5 июля пройдет X Театральный фестиваль «Толстой».
Фестиваль входит в программу масштабного празднования 200-летия Льва Толстого, которое будет отмечаться в 2028 году. Его обсудили на встрече в Министерстве культуры глава ведомства Ольга Любимова и гендиректор Государственного музея Л.Н. Толстого Владимир Толстой.
«Проект представляет широкой публике спектакли традиционных и экспериментальных форм, основанные на текстах и жизни Льва Толстого», — говорится в сообщении министра, опубликованном в MAКС.
Ольга Любимова отметила, что одной из ключевых премьер фестиваля станет балет «Анна Каренина» Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. В афишу также вошла новая постановка Театра Наций «Обыкновенная смерть» по мотивам поздней повести «Смерть Ивана Ильича».
«Проект представляет широкой публике спектакли традиционных и экспериментальных форм, основанные на текстах и жизни Льва Толстого», — говорится в сообщении министра, опубликованном в MAКС.
Ольга Любимова отметила, что одной из ключевых премьер фестиваля станет балет «Анна Каренина» Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. В афишу также вошла новая постановка Театра Наций «Обыкновенная смерть» по мотивам поздней повести «Смерть Ивана Ильича».
Фото: пресс-служба Минкультуры России