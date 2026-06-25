Владимир Тимофеев уходит с поста директора петербургского Государственного музея городской скульптуры





Фото: пресс-служба комитета по культуре Санкт-Петербурга

За десятилетия безупречной службы руководитель удостоен звания «Заслуженный работник культуры России», награждён орденами Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» IV степени и «За заслуги в культуре и искусстве».Под началом Тимофеева музей реализовал масштабные реставрационные проекты, включая памятник Петру I на Сенатской площади и усадьбу «Уткина дача», а также другие знаковые объекты.На встрече с коллективом председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Фёдор Болтин вручил Владимиру Тимофееву Почётную грамоту ведомства, отметив высокий вклад в развитие отрасли. Временно исполняющим обязанности директора назначена заместитель директора Милена Николаевна Третьякова, говорится в сообщении.