Скончалась выдающаяся театральная художница Ирина Бируля

В комитете по культуре Санкт-Петербурга сообщили о кончине легендарного сценографа Ирины Бирули.



Художница, отдавшая сцене более шести десятилетий, создала визуальное оформление для свыше ста постановок. Ее творческое наследие не ограничивается театром — за плечами мастера более 40 персональных экспозиций, прошедших в разных странах, а ее полотна хранятся в музейных собраниях и частных коллекциях как в России, так и за рубежом.





Сегодня афиша «Балтийского дома» сохраняет работы Ирины Бирули: зрители могут увидеть оформленные ею постановки «Восемь любящих женщин», «Душечка», «Попрыгунья» и «Сцены из супружеской жизни». Особое место занимает постановка «Сны белых ночей», где в роли полноценных персонажей выступают живописные произведения художника, посвященные Петербургу.



