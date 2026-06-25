Заслуженный коллектив России под управлением Алексеева завершает сезон в Петербургской филармонии

Заслуженный коллектив России под управлением народного артиста России Николая Алексеева 30 июня завершит концертный сезон в Петербургской филармонии.



В программе — Первый фортепианный концерт Чайковского и Первая симфония Брамса. Солист — пианист Юрий Фаворин, передает пресс-служба учреждения.





Отмечается, что сезон для коллектива выдался насыщенным: оркестр впервые выступил в Ханое и Екатеринбурге, участвовал в VIII Симфоническом форуме России, играл на фестивалях «Сириус» и «Темиркановские вечера» в Нальчике, вернулся в Большой зал Московской консерватории и дал концерт в «Новой опере» имени Е.В. Колобова. Исполнение Четвертой симфонии Брамса на Крещенском фестивале критики назвали лучшим за последние десять лет.



