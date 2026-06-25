Заслуженный коллектив России под управлением Алексеева завершает сезон в Петербургской филармонии
Заслуженный коллектив России под управлением народного артиста России Николая Алексеева 30 июня завершит концертный сезон в Петербургской филармонии.
В программе — Первый фортепианный концерт Чайковского и Первая симфония Брамса. Солист — пианист Юрий Фаворин, передает пресс-служба учреждения.
В программе — Первый фортепианный концерт Чайковского и Первая симфония Брамса. Солист — пианист Юрий Фаворин, передает пресс-служба учреждения.
Отмечается, что сезон для коллектива выдался насыщенным: оркестр впервые выступил в Ханое и Екатеринбурге, участвовал в VIII Симфоническом форуме России, играл на фестивалях «Сириус» и «Темиркановские вечера» в Нальчике, вернулся в Большой зал Московской консерватории и дал концерт в «Новой опере» имени Е.В. Колобова. Исполнение Четвертой симфонии Брамса на Крещенском фестивале критики назвали лучшим за последние десять лет.
«Предстоящий концерт станет неким прологом наших летних выступлений в „Сириусе“, запланированных на ближайшие годы. Надеюсь, получится своеобразный „мини-абонемент“, в котором Заслуженный коллектив России исполнит все крупные симфонические произведения Брамса. Что касается первого отделения, то одно из самых любимых публикой сочинений Петра Ильича Чайковского — Первый фортепианный концерт — мы исполним с Юрием Фавориным. В январе этого года мы с ним на сцене „Новой оперы“ достойно выдержали приключение в виде 24-го концерта Моцарта с солирующим хаммерклавиром, после чего решили, что обязательно выступим еще, уже с более привычным инструментом», — сказал Алексеев.
Фото: пресс-служба Петербургской филармонии