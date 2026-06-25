Российская академия художеств представит выставку Николая Куняева

В Творческих мастерских Российской академии художеств готовится к открытию персональный выставочный проект Николая Куняева «Космомоделирование».



В день вернисажа также состоится презентация альбома-монографии «Феномен Мастера» № 1, который впервые представляет художественный метод автора как целостную систему, сообщают организаторы.





«Выбор пространства для экспонирования неслучаен. Прежде чем обрести форму печатного листа, образы художника рождаются в тишине библиотек, во время работы с архивами, чертежами и философскими трактатами», — говорится в анонсе мероприятия.



На время действия проекта читальные залы трансформируются в лабораторию-мастерскую, где посетители смогут увидеть не только готовые произведения, но и саму механику рождения формы. Экспозиция открывает цикл камерных персональных выставок художников Творческих мастерских РАХ.



