В Царском Селе пройдет 16-й сезон арт-проекта «Ассоциации»

В Екатерининском парке в «Царском Селе» 27 июня откроется 16-й сезон арт-проекта «Ассоциации».





Тема сезона 2026 года — «Красота объединяет». В Год единства народов России организаторы делают акцент на культурном многообразии страны, традиционных техниках, ремесленных практиках и локальных художественных мотивах, которые продолжают вдохновлять современных дизайнеров. Как отметила директор музея-заповедника «Царское Село» и автор идеи «Ассоциаций» Ольга Таратынова, у проекта изначально мощный объединяющий импульс. «Ассоциации» соединяют музей и моду, театр и музыку, историю и современность, классику и авангард, дают возможность петербургским дизайнерам показать свою идентичность, а их коллегам из разных уголков страны продемонстрировать, что у нас общие ценности и общая культура. Она также подчеркнула, что костюм является частью культурного кода страны.





Специально для проекта дизайнеры из Москвы, Казани, Мурманска и Нижнего Новгорода создадут новые коллекции, которые будут представлены в формате театрализованных показов под открытым небом. Вместо привычного подиума — павильоны и аллеи Екатерининского парка, а вместо декораций — архитектурные шедевры и парковые пейзажи, которые становятся неотъемлемой частью сценографии и действия. В этом году режиссером «Ассоциаций» впервые выступит Алексей Франдетти — театральный режиссер, неоднократный лауреат премии «Золотая маска» и один из ведущих постановщиков музыкального театра в России.



