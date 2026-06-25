В Молдавии создали черный список российских артистов

Министерство культуры Молдавии обнародовало перечень российских исполнителей, которым не рекомендуется выступать на территории республики.



В опубликованном на официальном сайте ведомства списке значится более двадцати фамилий.





В заявлении министерства подчеркивается, что инициаторы концертов, принимающие решение о приглашении данных артистов, должны осознавать все связанные с этим риски.



В черный список вошли Леонид Агутин, Диана Арбенина, Олег Винник, Игорь Вдовин, Клавдия Высокова, Алексей Долматов, Андрей Косолапов, Егор Крид, Ирина Круг и другие.





В ведомстве отметили, что перечень сформирован с учетом запросов, поступавших от организаторов мероприятий на протяжении 2026 года. Ожидается, что список будет пополняться по мере новых обращений.



