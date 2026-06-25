В Твери начали снимать второй сезон сериала «Трудная»

В Твери стартовали съемки второго сезона драматического сериала «Трудная. Неприкасаемая».



По сюжету продолжения героиня Влада вновь пытается выстроить новую жизнь и оказывает поддержку воспитанницам центра «Сестренки». Однако таинственное исчезновение Елены Шиловой, с которой она была знакома ранее, втягивает ее в запутанное и опасное расследование, за которым стоят мошеннические махинации с недвижимостью, денежными потоками и человеческими судьбами. Каждый шаг Влады к истине оборачивается для нее новыми ударами из прошлого — под угрозой оказываются ее родные и близкие, а саму героиню вновь пытаются представить виновной, рассказали создатели проекта.





Режиссерское кресло и авторство сценария сохранила за собой Оксана Барковская, она же выступила одним из продюсеров наряду с Алексеем Елистратовым, Аленой Муравлевой, Полиной Одиноковой и Екатериной Сосновской.





В актерский ансамбль нового сезона вошли Глеб Калюжный, Кира Медведева, Аристарх Венес, Виктория Корлякова, Анастасия Семина, Артем Давыдов, Василиса Немцова и другие исполнители.





Зрители увидят премьерные серии на платформе онлайн-кинотеатра «Кион».





Фото: пресс-служба «Кион»



