Стартовал прием заявок на III Международный конкурс «Музыка Гордых»

Открыт прием заявок на III Международный конкурс «Музыка Гордых», сообщает министерство культуры Запорожской области.





Заявочная кампания продлится до 6 июля включительно. Конкурс в этом году выполняет функцию отборочного этапа перед крупным международным фестивалем, и организаторы приглашают к участию как состоявшихся профессионалов, так и начинающих артистов из России и Республики Абхазия.





Конкурс проводится по семи номинациям: «Песня о Родине», «Песня о любви», «Песня о семье», «Песня о защитниках страны», «Голоса народов России», «Голоса Абхазии», а также предусмотрен специальный приз от жюри. Возглавляет судейскую коллегию Николай Расторгуев, а в ее состав вошли Игорь Матвиенко, Александр Шаганов, Вячеслав Бодолика, Ака Марзаева, Мария Мельниченко, Даур Кове, Дмитрий Нестеров, Виктория Черенцова и Олег Чубыкин.





Победители получат возможность включения своих песен в федеральную ротацию радиостанции «Гордость», а также право выступить на главной сцене фестиваля 26 августа в Сухуме — в День международного признания независимости Абхазии.



