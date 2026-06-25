Стартовал прием заявок на III Международный конкурс «Музыка Гордых»

Стартовал прием заявок на III Международный конкурс «Музыка Гордых»

Открыт прием заявок на III Международный конкурс «Музыка Гордых», сообщает министерство культуры Запорожской области.

Заявочная кампания продлится до 6 июля включительно. Конкурс в этом году выполняет функцию отборочного этапа перед крупным международным фестивалем, и организаторы приглашают к участию как состоявшихся профессионалов, так и начинающих артистов из России и Республики Абхазия.

Конкурс проводится по семи номинациям: «Песня о Родине», «Песня о любви», «Песня о семье», «Песня о защитниках страны», «Голоса народов России», «Голоса Абхазии», а также предусмотрен специальный приз от жюри. Возглавляет судейскую коллегию Николай Расторгуев, а в ее состав вошли Игорь Матвиенко, Александр Шаганов, Вячеслав Бодолика, Ака Марзаева, Мария Мельниченко, Даур Кове, Дмитрий Нестеров, Виктория Черенцова и Олег Чубыкин.

Победители получат возможность включения своих песен в федеральную ротацию радиостанции «Гордость», а также право выступить на главной сцене фестиваля 26 августа в Сухуме — в День международного признания независимости Абхазии.

Фото: пресс-служба минкультуры Запорожской области