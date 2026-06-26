Музей Эрарта в Петербурге представит выставку «Живая материя»

В петербургском Музее современного искусства Эрарта стартует персональная экспозиция Максима Моргунова «Живая материя».



Вниманию публики представят пейзажи, балансирующие на грани между узнаваемыми природными мотивами и отвлечёнными грезами о незнакомых вселенных. Как уточнили в пресс-службе музея, все работы принадлежат кисти местного мастера.





«Максим Моргунов всю жизнь внимательно всматривается в мир: пишет и преподает. В его изысканиях цвет это своего рода подвижная самоорганизующаяся субстанция. В лабораторных условиях своей студии художник воссоздает фрагменты ткани бытия, чтобы быть в единении с природой и осознать себя ее частью», — отметили организаторы.





Сам автор определяет свой творческий подход как «живописное познание». Для него каждый холст — не столько фиксация видимого, сколько попытка уловить саму динамику непрерывной трансформации материи. Оказавшись перед этими полотнами, зритель погружается в среду, где очертания предметов тают в цветовых потоках и световых переходах, оставляя лишь пространство для безусловного созерцания.



