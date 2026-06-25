Путин направил приветствие участникам и гостям Международного конкурса артистов балета

Фото: пресс-служба Кремля

Глава государства подчеркнул, что наша страна всегда гордилась богатейшими традициями хореографического искусства.«Стартовавший в далеком 1969 году, этот поистине легендарный смотр по праву считается одним из старейших и наиболее значимых, впечатляющих событий в международной культурной жизни», — говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.Путин также отметил, что участие в этом конкурсе предоставляет молодым артистам возможность заявить о себе, получить поддержку опытных педагогов и наставников и познакомиться с достопримечательностями столицы. Российский лидер выразил уверенность, что состязание пройдет в атмосфере взаимопонимания и станет настоящим праздником для всех ценителей прекрасного.XV Международный конкурс артистов балета стартовал в Москве 25 июня, он проводится раз в четыре года и считается одним из наиболее престижных мировых смотров в области хореографического искусства.