Путин направил приветствие участникам и гостям Международного конкурса артистов балета
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям в связи с открытием XV Международного конкурса артистов балета в Москве.
Глава государства подчеркнул, что наша страна всегда гордилась богатейшими традициями хореографического искусства.
«Стартовавший в далеком 1969 году, этот поистине легендарный смотр по праву считается одним из старейших и наиболее значимых, впечатляющих событий в международной культурной жизни», — говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
Путин также отметил, что участие в этом конкурсе предоставляет молодым артистам возможность заявить о себе, получить поддержку опытных педагогов и наставников и познакомиться с достопримечательностями столицы. Российский лидер выразил уверенность, что состязание пройдет в атмосфере взаимопонимания и станет настоящим праздником для всех ценителей прекрасного.
XV Международный конкурс артистов балета стартовал в Москве 25 июня, он проводится раз в четыре года и считается одним из наиболее престижных мировых смотров в области хореографического искусства.
Глава государства подчеркнул, что наша страна всегда гордилась богатейшими традициями хореографического искусства.
«Стартовавший в далеком 1969 году, этот поистине легендарный смотр по праву считается одним из старейших и наиболее значимых, впечатляющих событий в международной культурной жизни», — говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
Путин также отметил, что участие в этом конкурсе предоставляет молодым артистам возможность заявить о себе, получить поддержку опытных педагогов и наставников и познакомиться с достопримечательностями столицы. Российский лидер выразил уверенность, что состязание пройдет в атмосфере взаимопонимания и станет настоящим праздником для всех ценителей прекрасного.
XV Международный конкурс артистов балета стартовал в Москве 25 июня, он проводится раз в четыре года и считается одним из наиболее престижных мировых смотров в области хореографического искусства.
Фото: пресс-служба Кремля