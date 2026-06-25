В Пушкинском музее откроется экспозиция о кубинском плакате 1950–1970-х годов

В Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина 21 июля откроется выставка «Кино и революция. Кубинский плакат 1950–1970-х годов из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина» — первый в России проект, посвященный культурному феномену кубинского агитационного плаката.





Экспозиция объединит работы, созданные лучшими художниками и дизайнерами Республики Куба после революции 1959 года.





Агитплакат появился на Острове свободы в середине ХХ века и, сочетая в себе элементы различных стилей и направлений, стал «яркой иллюстрацией к истории искусства ХХ века», памятником визуальной культуры. В 2023 году кубинский киноплакат 1960–1970-х годов вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и был включен в программу «Память мира».





Как отмечают организаторы проекта, на выставке будет представлено более 140 плакатов и киноафиш, в том числе политических, агитационных, художественных, служивших идеологическим оружием для правительства Фиделя Кастро и Эрнесто Че Гевары.

Выставка продлится до 22 ноября.





Изображение: пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина

Выставка развернется в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков Пушкинского музея.Директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Екатерина Проничева отметила, что это первая попытка российских специалистов исследовать феномен кубинского плаката. Плакаты, которые будут представлены на выставке, — достойные произведения графического дизайна, синтез искусства XX века, кубинской визуальной культуры и исторического контекста.