Во Владимире завершился тур юбилейного фестиваля «Песни России»

На Соборной площади Владимира завершился тур по региону юбилейного, двадцатого по счету, Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России», передает минкультуры Владимирской области.





Марафон стартовал 14 июня и продлился до 24 июня, его география охватила 11 городов и поселков области – Александров, Владимир, Вязники, Гусь-Хрустальный, Ковров, Меленки, Собинку, Суздаль, Юрьев-Польский, а также поселки Вольгинский и Мелехово.



В каждом населенном пункте выступления собирали полные залы благодарных зрителей, отметили в ведомстве. По предварительной оценке, общее число посетителей концертов и мастер-классов по народному вокалу, сценическому движению и традиционной исполнительской культуре составило около 55 тысяч человек.





Организаторы подчеркивают, что ключевая задача фестиваля-марафона – сохранение нематериального культурного достояния России и укрепление культурно-духовного единства многонационального народа страны.





Фото: пресс-служба центра народного творчества Владимирской области