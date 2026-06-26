В Рязанской области около пятисот юных зрителей из поселка Лесной Шиловского района стали гостями масштабного представления, организованного Росгосцирком.



Гастрольный визит артистов и руководства рязанского филиала компании стал настоящим событием для местных ребят, включая детей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщает пресс-служба Минкультуры России.





«Акция „Цирк — детям села“ в Рязани еще раз подтвердила важность поддержки культурных инициатив, направленных на развитие и благополучие подрастающего поколения, и стала частью большой социальной миссии Росгосцирка — сделать искусство доступным для всех, особенно для тех, кто проживает на удаленных сельских территориях», — сказал гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков.



